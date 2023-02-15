Вони застосовували проти них фізичне та психологічне насильство. Наразі чотирьом працівницям оголошено підозри.

У Києві правоохоронці затримали недоброчесних вихователів, які вчиняли психологічне та фізичне насильство проти дітей, вважаючи це правильними "методами" виховання.

Як йдеться на сайті Головного управління Нацполіції у місті Києві, відповідну підозру оголосили чотирьом "вихователькам" спеціалізованого закладу для дітей з порушеннями фізичного розвитку. Вартість перебування у такому закладі в середньому коштувала батькам дітей від 8-ми до 15-ти тисяч гривень.

Як прокоментував старший слідчий відповідного відділу розслідування поліції Дмитро Федорк, катування щодо дітей виховательки вчиняли систематично.

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"Через особливості фізичного розвитку вихованці не могли розповісти про катування батькам. За невиконані завдання фігурантки закривали дітей у шафі, наступали ногами на руки, висміювали та ображали дитину в присутності інших діток, змушували стояти тривалий час у незручному положенні, придушували, застосовували больові прийоми, обмотували скотчем та закривали рот рушником", - сказав слідчий.

Наразі правоохоронці вже провели обшук за адресою розташування закладу та місцем проживання директорки та вилучили докази їх злочинної діяльності проти дітей.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру згідно з ч. 2 ст. 127 КК України – катування, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб. Їм загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі. Зараз слідчі проводять розслідування щодо можливої причетності інших вихователів до знущань з дітей.

Насилля над дітьми у Київській області - гучні інциденти

Нагадаємо, що правоохоронці Київської області достатньо часто фіксують протиправні дії українських вихователів та загалом суспільства проти дітей. Нещодавно стало відомо про затримання виховательки будинку на Фастівщині, де вона "виховувала" одразу 19 дітей й катувала малечу.

Тоді в Нацполіції закликали всіх небайдужих українців частіше звертати увагу на злочини проти дітей та вчасно повідомляти про них правоохоронцям.

Також поліція викрила та повідомили про підозру 40-річній громадянці, яка займалася розповсюдженням дитячої порнографії.

Влітку 2022 року суспільство обурив ще один випадок. Тоді правоохоронці викрили жінку та її співмешканця у розбещення дітей. Дорослі залучали їх до створення дитячої порнографії.

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