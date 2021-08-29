При огляді дитини експерти, зокрема, виявили забійну рану голови, ймовірно - від падіння.

Поліція оголосила підозру бабусі, яка може бути причетна до катувань шестирічного хлопчика в Черкасах.

Про це повідомляє прес-служба поліції Черкаської області.

24 серпня до Черкаського районного управління поліції надійшла інформація від медиків про те, що до реанімаційного відділення Черкаської обласної дитячої лікарні доставлено шестирічного хлопчика. Дитину госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

При огляді дитини експерти виявили забійну рану голови, ймовірно - від падіння. Крім того, виявлено подряпини на кінцівках рук і ніг та інші тілесні ушкодження.

Встановлено, що жінка не звернулася за професійною допомогою медиків та самостійно надавала домедичну допомогу онукові.

"Таким чином, жінка залишила у небезпечному для життя стані та без допомоги травмованого хлопчика, який її потребував та з об’єктивних причин був позбавлений можливості вжити заходів до самозбереження", - наголосили у поліції.

Жінці повідомлено про підозру за фактом залишення малолітньої дитини в небезпеці, що спричинило тяжкі наслідки за частиною 3 статті 135 (Залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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Катування дитини у Черкасах: що відомо про сім'ю хлопчика

ЗМІ повідомляють, що до катувань хлопчика може бути причетна його нерідна бабуся.

Її звуть Вікторія Лясова, вона була фігуранткою кримінальних справ, проте відповідальності уникла. Упродовж 2013-15 років вона була фігуранткою справи через напади собак на людей з нелегального розплідника Лясових. Жертвою одного з інцидентів у 2015 році стала мати маленької дитини в парку - жінку врятував охоронець, згодом їй зробили операцію. За два роки собаки покусали сусіда Лясових, за що вони отримали штраф від суду й ухвалу про конфіскацію тварин. Рішення довго не могли виконати.

Як пише ЗМІ, Лясову кілька разів офіційно розшукували, у тому числі за легкі тілесні ушкодження. В одному з рішень судів у 2020 році також надавався дозвіл на її затримання за грабіж, поєднаний з насильством.

Автор: Денис Прядко