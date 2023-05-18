Чоловік протягом місяця катував дитину / фото Дніпропетровської облпрокуратури

Жителю Нікополя Дніпропетровської області, який катував та тримав на ланцюгу 5-річного пасинка, повідомлено про підозру.

Про це поінформували у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік протягом місяця катував хлопчика, з яким спільно проживав у квартирі.

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"Підозрюваний, нібито "за погану поведінку", неодноразово бив по голові та тілу хлопчика і тримав його прикутим металевим ланцюгом до стіни. На тілі та руках дитини залишилися множинні садна та синці", - йдеться у повідомленні.

Під час чергового катування сусіди почули крик хлопчика та викликали поліцію.

У квартирі виявили ланцюг та гаки, які використовувались для «виховання» дитини / фото Дніпропетровської облпрокуратури

Зазначається, що під час огляду квартири правоохоронці виявили металевий ланцюг та гаки, які чоловік використовував для "виховання".

"За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дитини з використанням методики "Зелена кімната", яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження із неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій підозрюваним підтвердилася", - додали у прокуратурі.

Наразі дитина перебуває у рідного батька.

Вітчиму хлопчика повідомлено про підозру за фактами катування та незаконного позбавлення волі малолітньої дитини. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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У Дніпрі медики врятували 39-річного тяжкопораненого бійця, який втратив багато крові, дві руки і ногу в боях під Бахмутом. Реаніматологи перелили йому кров та стабілізували стан.

Наразі чоловік йде на поправку, його планують протезувати за кордоном.

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