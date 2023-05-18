Також підозрюваний неодноразово бив хлопчика по голові та тілу.

Жителю Нікополя Дніпропетровської області, який катував та тримав на ланцюгу 5-річного пасинка, повідомлено про підозру.

Про це поінформували у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік протягом місяця катував хлопчика, з яким спільно проживав у квартирі.

Відео дня

"Підозрюваний, нібито "за погану поведінку", неодноразово бив по голові та тілу хлопчика і тримав його прикутим металевим ланцюгом до стіни. На тілі та руках дитини залишилися множинні садна та синці", - йдеться у повідомленні.

Під час чергового катування сусіди почули крик хлопчика та викликали поліцію.

Зазначається, що під час огляду квартири правоохоронці виявили металевий ланцюг та гаки, які чоловік використовував для "виховання".

"За результатами комплексу слідчих заходів, а також допиту дитини з використанням методики "Зелена кімната", яка ґрунтується на міжнародних стандартах поводження із неповнолітніми, інформація щодо вчинення протиправних дій підозрюваним підтвердилася", - додали у прокуратурі.

Наразі дитина перебуває у рідного батька.

Вітчиму хлопчика повідомлено про підозру за фактами катування та незаконного позбавлення волі малолітньої дитини. До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Інші новини Дніпропетровщини

У Дніпрі медики врятували 39-річного тяжкопораненого бійця, який втратив багато крові, дві руки і ногу в боях під Бахмутом. Реаніматологи перелили йому кров та стабілізували стан.

Наразі чоловік йде на поправку, його планують протезувати за кордоном.

Вас також можуть зацікавити новини: