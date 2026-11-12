В Норвегії не виключають диверсій з боку РФ: розвідка перелічила, які об'єкти під загрозою

В PST зазначили, що наразі не фіксували спроб диверсій проти норвезьких об'єктів.

Після певного спаду кількості інцидентів, пов'язаних з російською диверсією у Європі у 2025 році, показники знову пішли вгору у 2026-му. Є вагомі підстави очікувати, що російська розвідка здійснить диверсії в Норвегії в наступному році, розповіла директорка департаменту з питань державних загроз PST Інгер Гаугланд.

Видання зазначило, що в диверсійних операціях використовуються різні методи, такі як пошкодження, вибухівка і безпілотники.

Як приклад, що стався нещодавно, згадується інцидент в серпні цього року з безпілотником, який був помічений на землі поблизу українського транспортного літака в аеропорту Лейпциг/Галле в Німеччині. Безпілотник був модифікований так, щоб нести вибухівку. Нагадується, що влада Німеччини публічно вказала, що за цим може стояти Росія.

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"Крім того, було проведено кілька диверсійних операцій із застосуванням підпалів. Це вимагає невеликої підготовки, але може призвести до серйозних пошкоджень", - зазначила Гаугланд.

За оцінкою спецслужби, найімовірнішими цілями Росії в Норвегії можуть стати підприємства оборонної промисловості та пов’язані з обороною компанії, а також об’єкти критичної інфраструктури.

Водночас, в PST зазначили, що наразі не фіксували спроб диверсій проти норвезьких об'єктів. Проте спецслужбі відомо, що пов’язані з російською розвідкою люди вже картографували інфраструктуру та потенційні цілі в Норвегії.

"Західні санкції та обмежувальні заходи звузили простір для дій російської розвідки, але ми очікуємо, що вони адаптуються і застосовуватимуть нові, креативні методи", - поділилася Гаугланд.

Диверсії РФ в Європі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Польщі затримали 55-річного росіянина, якого підозрюють у діяльності на користь іноземної розвідувальної служби. Відомо, що чоловіка виявили у місті Свідниця на південному заході Польщі. Правоохоронці, які забезпечували охорону під час футбольного матчу, помітили, що чоловік фотографував потяги та залізничну інфраструктуру біля переїзду. Під час перевірки правоохоронці виявили докази, що свідчать про те, що чоловік систематично фотографував об'єкти стратегічної інфраструктури.

Також ми писали, що аналітики Інституту вивчення війни прогнозують, що Росія може може посилити свої спроби саботажу та провокації в Європі з метою зірвати транспортування західної допомоги Україні протягом зими 2026-2027 років. В Польщі не виключили, що Росія може їх здійснювати проти польської логістичної інфраструктури, щоб зірвати поставки допомоги в Україну. В звіті нагадали, що Росія посилює підпали та диверсії проти європейських підприємств оборонної промисловості щонайменше з 2024 року.

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