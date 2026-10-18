Росія посилить диверсії в Європі, щоб зірвати допомогу Україні взимку, - ISW

Польська влада прогнозує, що росіяни чинитимуть провокації проти польської логістичної інфраструктури.

Росія може посилити свої спроби саботажу та провокації в Європі, щоб зірвати транспортування західної допомоги Україні протягом зими 2026-2027 років. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 17 жовтня.

При цьому зазначає, що польська влада попереджає, що країна-агресор може їх здійснювати проти польської логістичної інфраструктури, щоб зірвати поставки допомоги в Україну.

Колишній голова Бюро національної безпеки Польщі Яцек Севіра заявив, що протягом зими 2026-2027 років може відбутися "значне збільшення" "гібридних операцій" проти європейських країн, включаючи невизначені повітряні атаки, тобто атаки безпілотниками, проти інфраструктури, адміністративних установ та цивільних об'єктів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відповів на коментарі Севіри та зазначив, що польські, українські та союзні розвідувальні служби вказують на те, що Польща може очікувати "певної ескалації" невизначеного характеру до Різдвяного вечора, ймовірно, це означає, що це станеться незабаром і до кінця року. "Росія посилюватиме" спроби саботажу та провокації, зокрема проти транспортування газу, нафти та продуктів харчування до України, а також логістичної та залізничної інфраструктури на польсько-українському кордоні, та перевірятиме польські відповіді", - ISW цитує Туска. При цьому нагадали про атаки на польські залізничні колії вздовж польсько-українського перетину кордону Дорогуськ 15 листопада 2025 року.

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Йдетьсся про те, що Росія все частіше здійснює удари безпілотників по українських прикордонних переходах та цілях вздовж польсько-українського кордону.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що Кремль сподівається , що через їх спроби диверсій Захід відмовиться надавати допомогу Україні на тлі посилення російської зимової ударної кампанії 2026-2027 років, спрямованої проти цивільної та критичної інфраструктури в Україні, яка має на меті спричинити ширші порушення в економіці України та повсякденному житті цивільного населення.

В звіті нагадали, що Росія посилює підпали та диверсії проти європейських підприємств оборонної промисловості щонайменше з 2024 року, включаючи останні напади на Естонію та Німеччину, оскільки такі атаки надають Кремлю недорогий метод зриву транспортування західної допомоги Україні.

Російська активність в Європі - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Європейські спецслужби попередили керівників оборонних компаній про те, що Росія активізувала спроби їх фізичного усунення. У зв’язку з цим компанії посилили заходи особистої безпеки своїх топ-менеджерів.

Як пише Financial Times (FT), Кремль розпорядився розширити масштаби диверсій та "гібридних" операцій у Європі, щоб у найближчі місяці критично послабити європейську підтримку Києва.

Агенти Кремля націлилися на керівників та інших високопоставлених співробітників оборонних компаній. Зокрема, у поле зору російських спецслужб потрапляють і керівники невеликих компаній, особливо тих, що займаються виробництвом безпілотників або комплектуючих до них, уточнили співрозмовники видання.

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