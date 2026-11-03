Польща очікує на серйозні провокації та диверсії з боку Росії, - Туск

Прем'єр Польщі зазначив, що отримав повідомлення від прикордонника про те, що на польсько-російському кордоні в ніч на 3 листопада спостерігався підозрілий рух.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що на початку листопада можливі диверсії або серйозні провокації на кордоні з РФ у Калінінградській області. Про це пише RMF FM.

"Ми отримали інформацію від наших служб, а також від розвідки союзників про те, що в перші дні листопада можливі диверсії або серйозні провокації на кордоні з РФ у Калінінградській області", – сказав Туск.

Також прем’єр Польщі зазначив, що отримав повідомлення від прикордонника про те, що на польсько-російському кордоні в ніч на 3 листопада спостерігався підозрілий рух. Він уточнив, що це були підозрілі люди з ліхтариками.

Відео дня

"Ми дуже швидко мобілізували там відповідні сили та ресурси й змогли запобігти провокації", – розповів Туск.

Туск повідомив, що через загрозу з боку РФ Польща вирішила розгорнути значні поліцейські та антитерористичні сили на кордоні, а також посилити охорону кордону.

"Ескалація з боку Росії триватиме, і ми маємо залишатися зосередженими та готовими запобігти будь-яким можливим провокаціям", – наголосив прем’єр Польщі.

У східних містах Польщі тестують сирени та будують укриття

Нагадаємо, що з початку вересня мешканці польського Любліна отримують екстрені SMS-повідомлення про можливі вторгнення російської авіації, а міський аеропорт шість разів за цей місяць призупиняв цивільні рейси, щоб звільнити простір для військових. Також на початку цього року в місті відкрилося перше повністю герметичне укриття, здатне вмістити близько 200 осіб у разі хімічної атаки або радіоактивного забруднення.

Люблін планує протягом трьох років модернізувати ще 101 сховище, привівши їх у відповідність до таких самих високих стандартів захисту.

Вас також можуть зацікавити новини: