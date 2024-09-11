Журналісти змогли ідентифікувати 23 "вагнерівців", які зникли безвісти, і двох інших, узятих у полон повстанцями.

Серед десятків найманців ПВК "Вагнер", ліквідованих під час бою з повстанцями-туарегами в Малі в липні, були ті, що вижили під час відряджень в Україну, Лівію та Сирію.

Як пише Reuters, втрата таких досвідчених найманців показує, на скільки служба військовим хунтам у різних країнах може бути небезпечною. Ліквідація найманців у Малі змусила сумніватися у здатності Кремля впоратися краще з ситуацією в цій країні, ніж війська ООН, нещодавно вислані хунтою, висловили думку шість офіційних осіб та експертів, які працюють у регіоні.

Reuters зміг ідентифікувати 23 "вагнерівців", які зникли безвісти, і двох інших, узятих у полон туарегами. Зокрема, журналісти встановили, що кілька найманців брали участь в облозі українського Бахмута. Інші служили в Лівії, Сирії та інших місцях. Деякі з них були колишніми російськими солдатами.

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Водночас журналісти не змогли підтвердити, скільки з ідентифікованих "найманців" убито.

Після смерті ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина в серпні 2023 року його найманці приєдналися до групи під назвою Африканський корпус при міноборони РФ, "щоб боротися за справедливість та інтереси Росії".

"Вагнер" визнав серйозні втрати в Малі, але не назвав цифр. Малійська армія, яка воювала разом із росіянами, також не назвала втрат. Водночас повстанці-туареги, які борються за незалежність країни, заявили, що вбили 84 росіянина і 47 малійців.

Хоча Reuters не вдалося встановити, скільки людей загинуло в бою, на одному з відео від повстанців-туарегів було показано щонайменше 47 тіл, здебільшого білих чоловіків у військовій формі, що лежать у пустелі. Reuters перевірило місце і дату відео.

ПВК "Вагнер" в Африці

В Африці найманці ПВК "Вагнер" з'явилися спочатку в Судані у 2017 році. Вони то захищали лідерів африканських переворотів, то видобутком золота та боротьбою з джихадистами. "Вагнер" також працює в Центральноафриканській Республіці. А в Малі ці найманці з'явилися наприкінці 2021 року.

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