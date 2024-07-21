Зазначається, що Трамп веде справи не так пихато, як намагається це показати під час своєї передвиборчої кампанії.

Україна переживає важкі часи в той час, як у США ведеться жорстока політична боротьба. Дональд Трамп призначив Джей Ді Венса своїм помічником.

Видання The Times пише, що всі коментарі Венса піддаються ретельному аналізу. Він зіграв ключову роль у затримці виділення Україні військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів у Конгресі, стверджуючи, що ці гроші не змінять баланс війни. Він зробив дурне зауваження про те, що після перемоги лейбористів на виборах Британія стане першою ісламістською державою з ядерною зброєю. Він дотримується підходу Трампа до торгівлі через кордони, включно з використанням тарифів, які, на його думку, повернуть робочі місця.

Це важкий час для України, коли ЗСУ застрягли в кривавій війні, близькій до глухого кута. Багато західних виборців страждають від втоми від війни, але жахливі новини продовжують надходити. Коли лідери країн НАТО прямували на саміт до Вашингтона, російські ракети вдарили по містах України, убивши щонайменше 44 людини і майже знищивши головну дитячу онкологічну лікарню в Києві.

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Крім того, Україна заявила, що 20 000 дітей пропали безвісти, і менше ніж 600 було врятовано. Микола Кулеба заявив, що Путін перешкоджає їхньому звільненню, тому що "він чітко розуміє, що кожна викрадена дитина - це свідок військових злочинів".

Квиток Трамп-Венс викликає занепокоєння в України та Європи, але слід пам'ятати, що Трамп може вести справи не так пихато і прагматично, як він це робить під час своєї кампанії. Європа також повинна визнати, що Трамп і Венс мають рацію в тому, що деякі члени НАТО не справляються зі своїми обов'язками. Рік тому лише 11 із 32 країн досягли цільового показника у 2%. Столтенберг заявив, що цього року його досягнуть 18. Сер Кейр Стармер заявив, що Велика Британія збільшить витрати на оборону до 2,5% від ВВП, але не раніше 2025 року.

Вибори у США - останні новини

Колишній президент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом від "республіканців". Він неодноразово заявляв, що завершить війну в Україні.

При цьому кандидат у віцепрезиденти США від Трампа Джей Ді Венс заявив, що Штати не можуть виробити достатньо зброї для перемоги України. Водночас прес-секретар Пентагону Сабріна Сінгх відкинула таке твердження.

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