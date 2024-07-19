За його словами, він може зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком.

Екслідер США Дональд Трамп оголосив про згоду балотуватися на пост президента від Республіканської партії.

"Отже, сьогодні ввечері я з вірою та відданістю, з гордістю приймаю вашу кандидатуру на пост президента Сполучених Штатів", - сказав Трамп, якого цитує CNN.

У своїй промові політик не оминув тему війн по всьому світу.

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"Я покладу край кожній міжнародній кризі, створеній нинішньою адміністрацією, включаючи жахливу війну з Росією та Україною, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом", - наголосив кандидат у президенти.

Також він згадав про ситуацію на Близькому Сході та "конфлікт, що нависає над Тайванем, Кореєю, Філіппінами та всією Азією". За словами Трампа, Третя світова війна буде страшною, через зброю, яка тепер доступна людству.

"Ця зброя є знищувальною. Настав час змін", – сказав політик.

Трамп зазначив, що за інших президентів США РФ вторглася у Грузію, захопила Крим, а "за теперішньої адміністрації хоче захопити всю Україну", однак при його правлінні "Росія нічого не забрала.

"Я зупиню ці війни лише телефонним дзвінком. Я можу зупинити будь-яку війну телефонним дзвінком", - стверджує він.

Вибори у США - останні новини

Як повідомляв УНІАН, після дебатів у Штатах та Європі виникли побоювання, що чинний глава Білого дому Джо Байден можна програти вибори Трампу.

Видання Аxios писало, що Байден може вийти з президентських перегонів вже цими вихідними.

WP писала, що завдяки допомозі США оборона України зміцнюється, але Трамп може все зіпсувати.

Президент України Володимир Зеленський каже, що робота з Дональдом Трампом у разі його переобрання на посаду американського лідера буде "важкою роботою, але ми працьовиті".

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