Кандидат у президенти Штатів сказав виборцям, що врегулює жахливу війну між українцями та росіянами.

Республіканець, колишній президент США і кандидат на пост глави держави Дональд Трамп пообіцяв, що врегулює війну між Україною і РФ незабаром після того, як виграє вибори.

На зустрічі з виборцями політик сказав, що вони "всі дуже близькі до Третьої світової війни". Крім того, республіканець пообіцяв запобігти глобальному конфлікту.

"Ще до того, як я займу Овальний кабінет, незабаром після того, як ми виграємо президентські вибори, я врегулюю цю жахливу війну між Росією та Україною. Я єдиний, хто може зробити таку заяву. Я відверну Третю світову війну", - заявив він.

У центрі уваги вибори у США 2024 - що потрібно знати

Вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року. Конкурентом Дональда Трампа є нинішній американський лідер - демократ Джо Байден. Республіканець стверджував, що росіяни ніколи не напали б на Україну, якби президентом був він сам. Крім того, Трамп говорив, що Україна війну проти РФ не виграє.

Пізніше під час дебатів із Трампом Байден сказав, що Третя світова війна може розпочатися в тому разі, якщо російському диктатору Володимиру Путіну дозволять узяти Київ.

Вас також можуть зацікавити новини: