Там додали, що вбачають пряму військову загрозу з боку Росії.

РФ буде здатна атакувати територію країн-членів НАТО протягом найближчих 6 років. Таку думку висловив керівник розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль. Він додав, що вбачає пряму військову загрозу з боку Росії, передає n-tv. "Найпізніше до кінця цього десятиліття російські війська будуть в змозі напасти на НАТО", – висловив прогноз Каль на слуханнях у Бундестазі. Керівник німецької розвідки зауважив, що "Кремль розглядає Німеччину як ворога", через те, що вона є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну у війні проти російських окупантів.

"Ми перебуваємо в прямому конфлікті з Росією", – сказав він.

Каль додав, що Путін стурбований не тільки Україною, а "насправді створенням нового світового порядку".

На слуханнях також виступив голова контррозвідки країни Томас Хальденванг, заявивши, що його відомство "спостерігає агресивні дії російських спецслужб", пише BILD. Він підкреслив, що російське шпигунство та диверсії в Німеччині ростуть "як якісно, ​​так і кількісно".

Глава Служби військової контррозвідки (MAD) Мартіна Розенберг заявила, що кількість спроб стеження за критичною інфраструктурою стала "тривожно" високою. "У центрі уваги російських шпигунів постачання німецької зброї в Україну, підготовка німецьких військових, виробництво зброї чи саботаж, щоб створити почуття незахищеності через диверсії", - сказала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: