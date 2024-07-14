Це перший об'ємний план захисту від військових нападів, розроблений за останні 30 років.

Німеччина разом із союзниками по НАТО розробляє схему перекидання військ на схід Європи на випадок можливого нападу РФ.

Про це повідомило видання Spiegel з посиланням на секретний документ Бундесверу. Як зазначається, у цьому випадку через територію ФРН протягом 3-6 місяців перемістять до 800 000 солдатів Альянсу і понад 200 000 одиниць різної техніки.

Для перекидання солдат та озброєння із заходу на схід використовуватиметься автомагістраль А2, що йде від міста Оберхаузен у до кільцевої автодороги Берліна. Наразі Бундесвер, керівництво федеральних земель та уряд продовжують розробляти план - працюють над безпекою маршруту та розглядають його альтернативи.

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Проблемним "вузьким місцем" є міст Хоенварте через Ельбу на північ від Магдебурга. У разі диверсії або ракетної атаки на нього магістраль A2 виявиться повністю паралізованою.

"У цих сценаріях про солдатів потрібно буде дбати й розміщувати під час їхнього транспортування, а для техніки знадобиться пальне та інфраструктура", – зауважив президент Федерального управління цивільного захисту та допомоги при стихійних лихах Ральф Тізлер.

За даними Spiegel, план оборони Німеччини займає кілька сотень сторінок. Його розробка почалась ще у березні минулого року через повномасштабну війну в Україні. Журналісти наголошують, що це перший об'ємний план захисту від військових нападів, розроблений за останні 30 років.

Ймовірний напад РФ на НАТО

Генсек альянсу Єнс Столтенберг переконаний, що Росія зараз не нападе на НАТО, бо повністю занурена у війну проти України.

Генеральний інспектор збройних сил ФРН Карстен Бройер зазначив, що Німеччина активно готується до можливої війни з Росією, адже вважає, що до 2029 року для РФ складуться оптимальні умови, щоб розв'язати війну з НАТО.

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