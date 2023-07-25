У складі колони помітили майже три десятки таких бронеавтомобілів.

До Білорусі прибула 11-а колона ПВК "Вагнер". У складі колони вперше були бронеавтомобілі. Зараз найманці рухаються трасою Р43 (ділянка Кричев — Чериков).

Як повідомляє моніторинговий проект "Беларускі Гаюн", у складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки.

Зазначається, що бронеавтомобіль "Щука" - один з найефективніших транспортних засобів ПВК "Вагнер". Раніше подібні автомобілі у колонах найманців, які прибували до РБ, не фіксувалися.

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Далі колона може рухатися такими маршрутами:

кордон РФ/РБ — траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйск) — траса М5 — польовий табір у селі Цель.

кодон РФ/РБ — траса Р43 (через Кричев, Чериков) — траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могилів — Бобруйск) — траса М5 — польовий табір у селі Цель.

Найманці ПВК "Вагнер" у Білорусі

Нагадаємо, що останніми тижнями у Білорусі зафіксовано "тисячне" зростання кількості найманців ПВК "Вагнер". За оцінкою "Гаюна", кількість найманців станом на 24 липня становила 3450-3650 осіб.

Диктатор Лукашенко під час зустрічі 23 липня сказав Путіну, що найманці нібито просяться на "екскурсію" до Польщі. За його словами, ПВК "має зуб" на Польщу, оскільки вона допомагає озброєнням Україні.

В ГУР зауважили, що у приватної військової компанії "Вагнер" немає сил і засобів, щоб становити загрозу для Польщі.

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