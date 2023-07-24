Минулого тижня моніторингова група повідомляла про присутність щонайменше 2000 "вагнерівців", проте станом на понеділок, 24 липня, актуальна цифра разюче відрізняється.

У Білорусі зафіксовано "тисячне" зростання кількості найманців ПВК "Вагнер" у порівнянні з даними Моніторингової групи "Беларускі Гаюн" станом на 18 липня.

Тоді повідомлялося, що на території Республіки фіксується присутність щонайменше 2000-2500 "вагнерівців". Тепер дані разюче відрізняються: згідно з оцінкою Гаюн, кількість найманців станом на 24 липня вже становить 3450-3650 осіб.

Відзначається, що прибуття останньої колони ПВК "Вагнер" фіксувалося в неділю, 23 липня. Всього з 11 липня з території РФ приїхало мінімум 10 організованих колон, кожна з них налічувала по 670-700 одиниць автомобільної техніки.

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Переважно, йдеться про пікапи УАЗ Патріот, Mitsubishi L200, КамАЗи, Урали, а також інші автобуси з фурами, на яких ПВК перевезли особовий склад, а також будівельну/інженерну техніку.

"За нашими оцінками, кількість найманців у Білорусі вже становить 3450-3650 осіб. Всі колони прямували і прибули в Наметовий табір в д."Цель" під Осиповичами. Оцінка спирається на чисельність техніки, яка прибула в Білорусь і прибуття якої було підтверджено", - повідомляє Гаюн.

У ДПСУ уточнили, чи є "Вагнер" у Білорусі небезпечним для України

Нагадаємо, після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина частина "вагнерівців", за згодою лідера РФ, було домовлено відправити на територію Білорусі. Передислокація Російський "бойовиків" в країну, яка підтримує війну проти України, викликало побоювання. Адже на думку деяких експертів, російський лідер Володимир Путін вже довгий час наполягає на тому, щоб лідер республіки Олександр Лукашенко вступив у війну проти України і допоміг окупантам.

Як прокоментував речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, розвідка уважно стежить за всіма переміщеннями найманців з РФ до Білорусі. Він уточнив, відомство не бачить ризиків для України: фіксувалося присутність кількох сотень найманців, яких, найімовірніше, задіють для дестабілізації ситуації на кордоні, зазначав Демченко.

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