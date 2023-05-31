Очільник групи "Жовтень" стверджує, що Росія значною мірою зацікавлена в підбурюванні конфлікту в Косові.

Сербський адвокат, голова громадської групи "Жовтень" Чедомір Стойкович, який перебуває в опозиції до чинного уряду Сербії, стверджує, що до зіткнень у Косові причетні представники російської ПВК "Вагнер".

"Ми бачимо серед сербського населення в рамках цих зіткнень (у Косово, - УНІАН), що вони використовують російські прапори, російський знак "Z" та інші російські ознаки. І вони кричать, що Росія - це добре. Ми також знаємо, що Росія значною мірою зацікавлена в підбурюванні конфлікту в Косово", - сказав адвокат сьогодні під час брифінгу в медіацентрі Україна-Одеса.

Він зазначає, що звичайні серби, які мешкають у певній частині Сербії, перебувають під великим впливом російської пропаганди.

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"Тому, що там є кримінальне угруповання, люди які мають дуже тісний зв'язок з ПВК "Вагнер". І ці люди є лідерами цього насилля, атак і зіткнень", - запевняє опозиціонер.

Він акцентує, що в цій ситуації має місце значний шкідливий вплив РФ, але з боку Сербії не здійснюється ніяких контрзаходів проти дій РФ і, зокрема, ПВК "Вагнер". Застосування цих заходів з боку сербського уряду унеможливило б "косовський конфлікт".

"Тому що за 24 години можна досягти угоди з Косово, щоб там був мир, але Вучич (президент Сербії, - УНІАН) нічого не хоче робити", - додав Стойкович.

Він вважає, що влада Сербії намагається переключити увагу сербів із продемократичних виступів, які мають місце в країні, до ситуації в Косові, у чому співпадає зацікавленість чинних президентів Сербії та РФ.

Опозиціонер підкреслює, що влада Сербії нічого не робить, щодо боротьби проти присутності ПВК "Вагнер" у країні. При цьому з незрозумілих причин сербські правоохоронці не розслідують факти діяльності "Вагнера".

"Хоча я надав їм усю необхідну інформацію. Держава повинна боротися з "Вагнером", але забороняє проведення такого розслідування", - стверджує Стойкович.

Діяльність ПВК "Вагнера" в Сербії

Нагадаємо, 1 лютого під час брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса голова громадської групи "Жовтень" Чедомір Стойкович заявив, що проти України у складі ПВК "Вагнер" може воювати до 200 сербів.

За словами Стойковича, ще в січні 2023 року він звернувся до суду Белграду та до генеральної прокуратури Сербії із вимогою заборонити діяльність ПВК "Вагнер" у Сербії, але за чотири дні розслідування припинили. Цей факт опозиціонер пояснює тим, що керівник Сербської державної агенції безпеки та інформації Александар Вулін є "людиною Путіна", має дружні відносини з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим.

Стойкович також зазначав, що до діяльності у Сербії "Вагнера" й інших мілітаристських організацій має відношення посол РФ в Сербії Олександр Боцан-Харченко.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що США стурбовані можливими наслідками російської агресії проти України для Західних Балкан. Зокрема зазначалося, що Москва здатна скористатися напругою у відносинах між Косовом та Сербією, й посилити там свої проросійські настрої. Чиновники США вважають, що Росія прагне створити на території Західних Балкан суцільний "хаос" через свої проросійські сили.

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