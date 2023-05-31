Сотні тисяч росіян можуть отримати громадянство Сербії - країни ЄС.

Очільник групи "Жовтень", яка є опозицією чинному сербському уряду, спрогнозував ймовірні наслідки нового закону Сербії про громадянство.

Як заявив на брифінгу у медіацентрі Україна-Одеса сербський адвокат, голова громадянської групи "Жовтень" Чедомір Стойкович, наразі у Сербії спостерігається підвищення активності російської пропаганди. Він стверджує, що в цьому задіяні праворадикальні організації країни, а сама держава цьому явищу ніяк не протидіє.

За його словами, наразі Сербія продовжує посилювати зв’язки з РФ, бо уряд в цьому дуже зацікавлений.

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"Урядом Сербії вже схвалено новий закон про громадянство, зараз очікується голосування по цьому питанні у парламенті. Суть закону - будь-хто, хто перебуває в Сербії протягом 12 місяців, може отримати громадянство. Знаю, що причина бажання прийняти цей закон – прагнення надати громадянство сотням тисяч росіян, росіянам, які перебувають наразі у Сербії", - наполягає адвокат.

За його даними, наразі в цій країні перебуває приблизно 200 тис. росіян, які зараз не хочуть жити в РФ, бо бояться мобілізації, хочуть продовжувати бізнес в інших країнах тощо.

"Насправді, невеличка кількість цих людей бореться проти Путіна. Якщо буде прийнято закон, то всі ці росіяни отримають громадянство, і в цьому - загроза безпеці в Європі. Тому що, через нього Сербія буде демографічно, штучно пов’язана з Росією, та протягом двох років тут будуть мільйони росіян, які отримають громадянство та зможуть переміщуватися по всій Європі", - пояснив Стойкович.

Він нагадав, що певні країни наразі заборонили росіянам в’їзд, але цей сербський закон допоможе РФ "вирішити питання". За словами представника "Жовтня", крім того, певна частина сербів, які не розмовляють російською, вже перебувають перед великим впливом Москви.

"А тепер уявимо, що сотні тисяч росіян приїдуть до Сербії – це буде просто катастрофа. На початку вони говоритимуть, мовляв, "ми ліберали", та виступатимуть проти війни, але що буде після Путіна? ФСБ завжди впливатиме на цю частину Сербії. Ця частина може розпочати свою російську політичну партію в середині Європи і Сербія стане новим Калінінградом…", - акцентує Стойкович.

Ситуація у Сербії - останні новини

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич заявив, що країну через питання з Косово чекає складна ситуація, а причина цього, на його думку, - прем’єр-міністр Косова Альбін Курті. За словами Вучича, той хоче бути схожим президента України Володимира Зеленського.

Вучич звинувачує Курті у провокаціях, та запевняє, що серби протестуватимуть проти влади Косово та вимагатимуть повернення своїх муніципальних будівель.

Раніше повідомлялося, що сербська армія перебуває у стані найвищої боєготовності - війська вирушили в напрямку кордону з Косово, а група косовських сербів блокує три будівлі в муніципалітетах на півночі Косова, щоб перешкодити новим мерам-албанцям приступити до виконання обов'язків.

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