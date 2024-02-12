Доходи зросли у минулому році, але вони все ще поступаються рівню десятилітньої давності.

За підсумками 2023 року реальні доходи населення Росії зросли на 5,4% (з поправкою на інфляцію залишається на руках у росіян після обов'язкових платежів). У номінальному вираженні дохід збільшився на 10,9% і становив 50 265 руб. Однак доходи все ще менші, аніж 10 роками раніше, пише The Moscow Times.

Зазначається, що дві головні причини зростання доходів росіян – кадрова криза та зниження інфляції. Безробіття минулого року встановило історичний рекорд – 2,9% восени (3% у грудні). Через це зарплати зростають випереджаючими темпами, помітно швидше за зростання продуктивності та інфляції. Уповільнення інфляції з 11,94% у 2022 р. до 7,42% у 2023 р. теж позначилося на реальних доходах.

За словами журналістів, цього року також буде зростання доходів, Але навіть у цьому випадку реальні доходи добре якщо дотягнуть до рівня 2013 року. Поки що вони залишаються нижчими – і так уже 10 років.

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"Стосовно наших доходів 2014–2023 років. можна сміливо називати втраченим десятиліттям", – пише видання з посиланням на аналітиків MMI.

Водночас вказується, що падіння курсу рубля відкинуло доходи росіян у доларовому виразі далеко назад. У 2013 р. доходи середнього росіянина становили $806 на місяць, у 2014–му – приблизно $715, а 2023-го – $586.

"У доларовому вираженні наші доходи, мабуть, вже ніколи не повернуться на рівень 2013 року", – підсумовують аналітики MMI.

Економіка Росії

Росія демонструє швидші темпи економічного зростання, ніж будь-яка країна "Великої сімки", але номінальні цифри приросту забезпечують шалені витрати на виробництво зброї. У довгостроковій перспективі така модель економіки ставить Росію під велику загрозу.

Також економіка РФ зазнає довгострокових невдач та все більше залежить від Китаю через затяжну війну, яку розпочав Кремль. Про це йдеться у статті директора Центрального розвідувального управління США Вільяма Бернса.

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