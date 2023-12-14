Економіка Росії була б більшою зараз, якби Путін не влаштував війну.

Загарбницька війна проти України створює для Росії значні економічні проблеми – від різкого зростання споживчих цін до необхідності витрачати третину бюджету на фінансування агресії. Про це пише Financial Times із посиланням на отриману чернетку аналітичної довідки, складеної головним економістом департаменту з питань санкцій США Рейчел Лінгаас.

Серед економічних проблем, з якими стикається держава-агресор – швидке зростання витрат бюджету, знецінення рубля, посилення інфляції та гострий дефіцит фахівців на на ринку праці. За підрахунками аналітиків, загалом економіка Росії була б більшою на 5% ніж зараз, якби Путін не розпочав війну в Україні.

За даними Міністерства фінансів, Москва витратила на оборону понад 100 мільярдів доларів, або майже третину своїх загальних запланованих витрат бюджету у 2023 році. Величезні витрати відбуваються в той самий час, коли Кремль призупинив деякі заплановані підвищення зарплат у державному секторі, незважаючи на інфляцію в 7,5%, що набагато вище цільового показника центрального банку в 4%.

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Попри те, що Росія обходить ліміт цін на нафту, Мінфін США вважає, що запроваджені обмеження в поєднанні з ембарго ЄС на купівлю російської нафти "допомогли зменшити експортні надходження Росії, змусивши російських експортерів робити значні знижки там, де ембарго знизило попит". Також західні санкції змусили Москву вдатися до "коштовної перебудови своїх ланцюгів поставок для імпорту замінників нижчої якості".

Кремль стверджує, що цьогоріч ВВП Росії зріс на 3,5%, але це в значній мірі є результатом бюджетних вливань у військово-промисловий сектор, який поглинає економічні ресурси, спотворюючи економічну статистику, кажуть аналітики.

Нещодавнє підвищення заробітної плати в Росії в основному пояснюється виплатами, пов’язаними з війною, і високими зарплатами в оборонній промисловості. А от зарплати решти росіян досі залишаються нижчими, ніж були до початку гібридної агресії у 2014 році.

На цьому тлі тільки у 2022 році Росію покинули 668 000 осіб.

"Ця постійна втрата людського капіталу ще більше послабить потенціал зростання Росії; російський уряд чітко це усвідомлює, пропонуючи субсидовані іпотечні кредити, щоб залучити кваліфікованих працівників, щоб залишитися", – написала в звіті Лінгаас.

Ситуація в Росії – останні новини

Як писав УНІАН, сьогодні Володимир Путін влаштував "пряму лінію" з народом, під час якої відповідав на запитання росіян. Серед іншого диктатор знову заявив, що має намір провести так звану "денацифікацію" України.

Також під час "прямої лінії" Путін багато розповідав про те, як у Росії буцімто усе гаразд. Але від людей в цей час надходило чимало незручних запитань. Зокрема, у Путіна запитали, коли реальна Росія перестане відрізнятися від телевізійної.

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