Системно російська економіка поступово надривається попри красиві цифри економічного зростання.

Росія демонструє швидші темпи економічного зростання, ніж будь-яка країна "Великої сімки", але номінальні цифри приросту забезпечують шалені витрати на виробництво зброї. У довгостроковій перспективі така модель економіки ставить Росію під велику загрозу, пише економічний оглядач BBC Фейсал Іслам.

Минулого тижня Міжнародний валютний фонд (МВФ) заявив про стійкість російської економіки до санкцій, підвищивши свій прогноз зростання на цей рік з 1,1% до 2,6%. Цих показників досягнуто за рахунок військової мобілізації економіки: військові витрати становлять до 40% бюджету, що відповідає рівню пізнього СРСР.

В значній мірі російську економіку рятує низька ефективність нафтових санкцій. Видобуток нафти в Росії залишається на рівні 9,5 мільйона барелів на добу, що лише трохи нижче довоєнного рівня. Росія обійшла санкції, купивши "тіньовий флот" із сотень танкерів, які тепер возять нафту до Індії та Китаю.

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Однак експерти зауважують, що цього року попит на нафту й газ досягне піків, тож конкуренти з Перської затоки почнуть видобувати більше, витісняючи Росію з ринку.

Крім того, виробництва танків і снарядів, які безповоротно втрачаються в Україні, хоч і додає цифр до статистичних показників зростання ВВП, на практиці є малопродуктивною частиною економіки. Тож у довгостроковій перспективі російська економіка лише втрачає. Хоча й чекати на обвал російської економіки до кінця року теж не варто.

"Військова економіка Росії не може підтримувати довгострокову перспективу, але виграла країні додатковий час", – зазначає оглядач.

Економічна ситуація в Росії

Як писав УНІАН, Росія економічно стає усе більш залежною від Китаю. Як зазначили в ЦРУ, санкції Заходу ще більше посилили зв’язки Москви та Пекіна. Фактично Росія перетворюється на китайського економічного васала.

Значний перекіс в бік військового виробництва призводить до збоїв у роботі суто цивільних галузей російської економіки. Наприклад, в Росії спостерігаються систематичні проблеми із забезпеченням споживчого ринку такими базовими продуктами як куряче м’ясо та курячі яйця.

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