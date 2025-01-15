Вадим Хлюдзинський

За словами Метте Фредеріксен, країна готова взяти на себе ще більшу відповідальність за безпеку в Арктиці.

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен провела 45-хвилинну телефонну розмову з обраним президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляється на сайті її канцелярії.

Зазначається, що Фредеріксен наголосила на важливості зміцнення безпеки в Арктиці, і на тому, що Данія готова взяти на себе ще більшу відповідальність за це.

"У розмові прем’єр-міністерка посилалася на заяви голови парламенту Гренландії Муте Егеде про те, що острів не продається, при цьому рішення про незалежність мають приймати мешканці самої Гренландії.

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"Прем'єр-міністерка наголосила, що данські компанії сприяють зростанню та створенню робочих місць у Сполучених Штатах, і що ЄС і Сполучені Штати мають спільний інтерес у зміцненні торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Зазіхання Трампа щодо Гренландії

Як повідомляв УНІАН, нещодавно обраний президент США Дональд Трамп знову заговорив про приєднання Гренландії. Він заявив, що для цілей національної безпеки і свободи у всьому світі "Сполучені Штати Америки вважають, що володіння і контроль над Гренландією є абсолютною необхідністю".

У Данії у свою чергу заявили, що Гренландія не продається. Невдовзі після цього король змінив герб країни – на ньому зʼявилися символи Гренландії та Фарерських островів.

Пізніше лідер Гренландії Муте Егеде заявив про готовність до діалогу з Трампом щодо майбутнього острова. Водночас він попередив, що у Гренландії не зацікавлені в тому, щоб стати американцями.

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