Зигзагоподібний підхід Трампа збиває з пантелику спостерігачів, оскільки він постійно вагається між тактиками і перекладає провину з однієї сторони на іншу.

Після підписання угоди про корисні копалини в Києві Володимир Путін втрачає прихильність президента США Дональда Трампа, а український лідер Володимир Зеленський, навпаки - вибрався з немилості, пише The New York Times. Водночас видання застерігає від однозначних висновків щодо намірів Трампа стосовно України, вказуючи на його надто мінливу поведінку.

"Зигзагоподібний підхід президента спантеличив спостерігачів, оскільки він вагається між тактиками і перекладає провину з однієї сторони на іншу та навпаки. Посилюють плутанину різкі розбіжності серед помічників і радників пана Трампа щодо правильного підходу", - зазначає видання.

Видання зазначає, що неможливість виконати свою обіцянку про швидке припинення війни в Україні викликає у Трампа очевидне роздратування. І наразі розчарування Трампа, схоже, перемістилося із Зеленського на Путіна. Водночас аналітики кажуть, що вибір Трампа складний, оскільки його бажання досягти швидкого миру перебуває в протиріччі з його вродженою недовірою до Зеленського і його захопленням Путіним.

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Путін втрачає прихильність

Головний вибір, який належить зробити Трампу, - це кинути виклик Путіну, зазначає NYT. Хоча раніше Трамп продемонстрував готовність піти на великі поступки Путіну, зокрема визнавши російський контроль над Кримом, він дав зрозуміти, що Путін просить занадто багато.

"Роздратування, нетерпіння і навіть розчарування Трампа щодо Путіна значно зросли", - сказав експосол США в Україні Вільям Б. Тейлор-молодший. Трамп тепер може бути менш "залежним" від російського лідера, ніж у свій перший термін, сказав Тейлор, і тому більш готовий кинути йому виклик.

Зеленський вибрався з немилості

Аналітики заявили, що Зеленський успішно домовився про набагато кращу угоду щодо копалин, ніж та, яку спочатку представили його уряду в лютому. При цьому Україна сподівається, що, граючи на сильному бажанні прибутку Трампа, угода щодо мінералів дасть йому новий інтерес до підтримки України.

Проте багато прихильників України скептично ставляться до цього успіху. Адже Трамп роками домагався прихильності Путіна, публічно виправдовуючи свою військову агресію і навіть відкидаючи звинувачення в тому, що Путін причетний до корупції, убивств і військових злочинів, пише видання.

"У гіршому випадку для України Трамп оголосить про припинення допомоги США Києву і дасть Путіну зелене світло на ескалацію свого наступу. Але це наражає Трампа на ризик "втратити" Україну внаслідок кривавої та хаотичної військової катастрофи, яка може затьмарити хаос виведення військ США з Афганістану 2021 року, що Трамп називає національним приниженням", - зазначає NYT.

Трамп і війна в Україні

Після підписання угоди про копалини адміністрація Трампа, схоже, переходить із проросійських позицій на більш дружні до України.

Зокрема, Дональд Трамп уперше схвалив продаж зброї Україні. Державний департамент США передав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї Україні. Як йдеться на сайті Конгресу, сума контакту - 50 млн доларів або більше.

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