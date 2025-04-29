Трамп відповів, чи можлива ситуація, коли він відвернеться від Путіна і стане на бік України.

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю The Atlantic розповів про своє ставлення до російського лідера Володимира Путіна й українського президента Володимира Зеленського та відповів, чи може статися таке, що він беззастережно стане на бік України.

Журналісти The Atlantic написали, що "Трамп сказав, що Володимир Путін "буде в порядку" на мирних переговорах щодо України". Він також підкреслив, що "Україна і Росія - це не наші життя, але це може закінчитися Третьою світовою війною".

У відповідь на запитання, чи розглядає він ситуацію, коли США могли б значно збільшити військову підтримку України, щоб зберегти її територіальну цілісність, Трамп відповів ухильно, зазначивши, що це "не обов'язково має бути зброя".

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"Є багато видів зброї. Не обов'язково зброя з кулями. Це може бути зброя із санкціями. Це може бути зброя з банківською справою. Це може бути багато іншої зброї", - сказав він.

Він також припустив, що Путін цілком може довести ситуацію до того, що Трамп беззастережно стане на бік України, але при цьому є один нюанс.

"На боці України, так. Так. Але не обов'язково на боці Зеленського", - підкреслив він, додавши, що в нього були труднощі із Зеленським (маючи на увазі сварку в Овальному кабінеті).

США та Україна

Раніше в Білому домі прокоментували оголошене Путіним тимчасове перемир'я на 9 травня. Прессекретарка Білого дому зазначила, що Трамп дедалі більше відчуває розчарування як у Путіні, так і в президенті України Володимирі Зеленському, і що обидві сторони мають сісти за стіл переговорів для припинення війни.

Також Трамп зізнався, про що говорив із президентом України Володимиром Зеленським у Ватикані. За його словами, український лідер став більш "спокійним" і зацікавленим в угоді про припинення війни. Президент США назвав зустріч у Ватикані "прекрасною" і заявив, що його стосунки із Зеленським ніколи не були поганими, а суперечка в Білому домі стала лише "невеликою перешкодою".

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