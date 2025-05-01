Трамп вперше схвалив продаж зброї Україні: Конгрес отримав вказівку

Повідомлення відправили Сенату з міжнародних відносин на підставі Закону про контроль за експортом озброєнь.

Державний департамент США передав до Конгресу повідомлення про ліцензію на експорт зброї Україні. Як йдеться на сайті Конгресу, сума контакту - 50 млн доларів або більше.

Повідомлення старшого співробітника офісу з питань законодавства Державного департаменту про сертифікацію запропонованої ліцензії на експорт товарів оборонного призначення Україні передано до верхньої палати Конгресу США. Його направили до комітету Сенату з міжнародних відносин на підставі Закону про контроль за експортом озброєнь.

Зазначається, що повідомлення стосується експорту товарів оборонного призначення, включаючи технічні дані та оборонні послуги до України.

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Що передувало

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів.

За даними Kyiv Post, це сталося вперше з моменту повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому. Дотепер в адміністрації США вважали пріоритетом припинити війну в Україні дипломатичним шляхом, а не військовою підтримкою.

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