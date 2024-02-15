Про задум екс-президента США журналістам розповіли його радники.

"Мирний план" Дональда Трампа, який він хоче реалізувати в разі свого повернення у Білий дім, полягає у тому, аби жорстко погрожувати і Україні, і Росії, змушуючи їх до негайних переговорів. Про це обізнані джерела розповіли виданню Bloomberg.

За словами одного із радників Трампа, той планує шантажувати Україну зупинкою американської військової допомоги, аби змусити Київ сісти за стіл переговорів з Москвою. Натомість Росію Трамп планує спонукати до того самого погрозами навпаки збільшити поставки зброї Україні. Радники Трампа Ларрі Кудлоу та Роберт О'Браєн також публічно наполягали на посиленні санкцій проти Центрального банку Росії, щоб схилити Путіна до мирної угоди.

При цьому джерела запевняють, що на поточний момент команда Трампа не веде жодних переговорів з російськими чи українськими посередниками на цю тему. Це пояснюють нормами американського законодавства, які забороняють приватним особам вести переговори від імені уряду.

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Трамп обіцяє швидко закінчити війну в Україні

Як писав УНІАН, за останні два роки Дональд Трамп неодноразово обіцяв покінчити з війною в Україні. При цьому він запевняв, що зможе зробити це протягом 24 годин після повернення у Білий дім.

Зазвичай Трамп уникає розкривати подробиці того, як саме він планує примирити Україну з державою-агресором. Однак влітку минулого року екс-президент США зробив необережну заяву, з якої прямо випливає йоого намір віддати Путіну всю окуповану територію України, якщо не більше.

"Я думаю, що вони (українці) матимуть право залишити собі більшу частину того, що вони відвоювали [під час контрнаступу ЗСУ навесні та восени 2022 року], і я думаю, що Росія теж погодиться на це", – сказав він у червні 2023 року.

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