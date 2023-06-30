45-й президент США заявив, що при ньому все було б "предметом переговорів".

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Путін був "дещо ослаблений" перерваним заколотом. Він вважає, що зараз настав час для Вашингтона спробувати виступити посередником у мирному врегулюванні шляхом переговорів між Росією та Україною.

"Я хочу, щоб люди перестали вмирати через цю недолугу війну", - сказав Трамп агентству Reuters в інтерв'ю.

Він не виключив, що українському уряду, можливо, доведеться поступитися частиною території Росії, щоб зупинити війну. За його словами, все було б "предметом переговорів", якби він був президентом, але українці, які вели енергійну боротьбу за захист своєї землі, "заслужили великий кредит".

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"Я думаю, що вони матимуть право залишити собі більшу частину того, що вони відвоювали, і я думаю, що Росія теж погодиться на це. Вам потрібен правильний посередник або парламентер, а у нас його зараз немає", - заявив Трамп.

Президент США Джо Байден і союзники по НАТО хочуть, щоб Росія пішла з території, яку вона захопила на сході України. Україна перейшла в контрнаступ, але з невеликим успіхом витіснила російські війська. Президент України Володимир Зеленський у 2022 році запропонував мирний план з 10 пунктів, який закликає Росію вивести всі свої війська.

"Я думаю, що найголовніше, що США повинні зробити прямо зараз, - це укласти мир - об'єднати Росію і Україну і укласти мир. Ви можете це зробити", - сказав Трамп. "Настав час зробити це, зібрати дві сторони разом, щоб досягти миру".

Трамп зазначив, що Путін постраждав в результаті повстання російських найманців, групи Вагнера, і її лідера Євгена Пригожина в минулі вихідні.

"Можна сказати, що він (Путін - УНІАН) все ще там, він все ще сильний, але він безумовно, я б сказав, дещо ослаб, принаймні, у свідомості багатьох людей", - сказав американський політик. "Однак, якби Путін більше не був при владі, "ви не знаєте, яка є альтернатива. Це може бути краще, але це може бути й набагато гірше".

Що стосується звинувачень у військових злочинах, висунутих проти Путіна Міжнародним кримінальним судом у березні минулого року, Трамп сказав, що доля Путіна повинна обговорюватися, коли війна закінчиться, "тому що прямо зараз, якщо ви піднімете цю тему, ви ніколи не помиритеся".

Війна в Україні - останні заяви

Польський євродепутат, представник у парламентському Комітеті асоціації Україна-ЄС Вітольд Ян Ващиковський заявив, що Україна за 3-4 місяці повинна продемонструвати значні успіхи на фронті, інакше Європа наполягатиме на заморожуванні конфлікту і початку переговорів з Російською Федерацією.

У свою чергу перший заступник помічника міністра оборони США Тресса Штеффен Гюэнов заявила, що Вашингтон підтримуватиме Україну до тих пір, поки Російська Федерація не виведе свої війська.

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