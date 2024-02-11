Трамп також висловився про українського президента Володимира Зеленського.

Дональд Трамп обіцяє закінчити війну в Україні після свого повернення у Білий дім, але боїться, що США можуть втратити мільярди доларів, якщо Київ і Москва домовляться між собою. Як пише Bloomberg, про це він заявив на передвиборчому мітингу в суботу в штаті Південна Кароліна.

Трамп зазначив, що розпочата Кремлем війна проти України має бути закінчена, але вчергове повторив своє несхвалення надання додаткової військової допомоги Києву. "Ми повинні врегулювати цю війну, і я її врегулюю", — сказав він.

При цьому Трамп назвав президента України Володимира Зеленського "найвидатнішим продавцем в історії" і висловив припущення, що США можуть "залишитися без сотень мільярдів доларів", якщо Україна укладе угоду з Росією.

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"Тоді вони раптом більше не захочуть мати з нами справу", – сказав екс-президент США.

Позиція Трампа щодо війни в Україні

Як писав УНІАН, колишній президент США Дональд Трамп розкритикував фінансову допомогу США Україні, Ізраїлю та Тайваню. Він вважає, що гроші треба давати лише у борг, а не дарувати.

Також ми розповідали, що раніше Трамп відверто зізнався у намірі "віддати" Путіну вже захоплену ним територію України, аби закінчити війну.

"Я думаю, що вони (українці) матимуть право залишити собі більшу частину того, що вони відвоювали [під час контрнаступу ЗСУ навесні та восени 2022 року], і я думаю, що Росія теж погодиться на це. Вам потрібен правильний посередник або парламентер, а у нас його зараз немає", – казав він у червні.

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