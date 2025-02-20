У Білому домі уважно стежать за кожним словом українського президента.

Скандальні заяви Дональда Трампа про "диктатора" Володимира Зеленського і спроби звинуватити Україну у російській агресії стали наслідком розчарування американського президента в українському лідері. Останньою краплею стали слова Зеленського про "павутину дезінформації", в яку потрапив Трамп. Про це пише CNN із посиланням на обізнані джерела.

Видання зауважує, що скандальні заяви Трампа цього тижня не стали чимось принципово новим.

"Протягом багатьох років Трамп скептично дивився на Зеленського, ставлячи під сумнів його рішення", – пише CNN, згадуючи зокрема епізод, коли у 2019 році Зеленський ухилився від вимог Трамп почати розслідування проти сина Джо Байдена.

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Однак останнім часом помічники Трампа особливо уважно стежать за публічними заявами Зеленського — зокрема, за його критикою на адресу США через прямі переговори між Москвою і Вашингтоном. За словами джерел, їхнє розчарування зростало протягом кількох днів, а спусковим гачком стали слова Зеленського про те, що Трамп живе в "павутині дезінформації".

За словами чиновника з оточення американського президента, після цього Трамп сказав помічникам, що він хоче відповісти Зеленському прямо. Результатом і стала скандальна публікація в соцмережі Truth Social, в якій Трамп назвав українського президента "диктатором без виборів", який незабаром може "залишитися без країни".

"Це розчарування. Існує сильне й законне відчуття, що ця жорстока війна має припинитися і що цей шлях применшується через публічні заяви Зеленського", – сказав CNN інший чиновник Білого дому.

Реакція на скандальну заяву Трампа

Як писав УНІАН, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі відкинув слова Трампа про те, що Зеленський є диктатором. Британець нагадав, що британський прем’єр Вінстон Черчилль свого часу також призупинив проведення виборів під час Другої світової війни.

Навіть деякі однопартійці Трампа були незадоволені його нападками на українського президента. Так, конгресмен Браян Фіцпатрік заявив, що США не повинні допустити того, аби Росія була винагороджена за вторгнення в Україну.

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