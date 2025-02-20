За словами республіканця, Конгрес США не допустить, аби російського диктатора було нагороджено за його несправедливе вторгнення в Україну.

Республіканець, член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік став на захист України та Володимира Зеленського після останніх заяв президента Дональда Трампа. За його словами, будь-який "мир", який винагородить Москву за війну, є "неприпустимим".

"Президент Володимир Зеленський не повинен укладати жодних угод, нав'язаних йому будь-якою зовнішньою державою, які не гарантують безпеку і суверенітет українського народу, який обрав його понад 73% голосів виборців на виборах, визнаних вільними і чесними Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), де я працював комісаром і призначеним Конгресом США представником. Росія ніколи не проводила таких виборів", - зазначив республіканець на своїй сторінці у соцмережі X.

За його словами, Зеленський та всі учасники перемовин мають знати, що існує визначальна кількість членів Конгресу США від обох партій, які здатні зробити все можливе, аби не дати російському диктатору отримати винагороду за його "незаконне вторгнення, зґвалтування, викрадення, тортури і вбивства українського народу, в тому числі стількох жінок і дітей".

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"Ми використаємо всі важелі і кожен голос, що є в нашому розпорядженні, попри особисті чи політичні наслідки. Це питання є настільки чутливим до часу і настільки екзистенційним. Воно є визначальним для спадщини. Ми всі хочемо негайного припинення жорстокого російського вторгнення та вбивств. Для того, щоб мирна угода була справедливою і тривалою, вона має бути укладена таким чином, щоб притягнути до відповідальності російських загарбників, захистити гідність українських жертв і забезпечити справедливий і рівноправний розподіл витрат між усіма європейськими країнами", - вважає Фіцпатрік.

За його словами, якщо вчинити інакше, то це означає заохочувати майбутні війни та "увічнити майбутні страждання і кровопролиття".

"Йдеться про мир через силу. Йдеться про патріотичний здоровий глузд. А патріотичний здоровий глузд - це те, що Америка завжди повинна відстоювати", - підсумував політик.

Заяви Трампа щодо України - що відомо

Нагадаємо, раніше в ООН відреагували на скандальну заяву Трампа щодо "нелегітимності" Зеленського. Там наголосили, що президент України "обіймає свою посаду після належних виборів".

Також Дональд Трамп звинуватив Україну в зриві угоди щодо корисних копалин. Крім того, під час свого виступу він продовжив нападки на президента України Володимира Зеленського.

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