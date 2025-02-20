Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі порівняв президента України Володимира Зеленського з Вінстоном Черчиллем, який також призупинив проведення виборів під час війни.

Як передає The Independent, на cпільній із міністром оборони Норвегії Торе О. Сандвіком прес-конференції британський міністр прокоментував останні заяви президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа на адресу Зеленського. Гілі сказав, що бачить відданість українського лідера своїй країні:

"Він обраний лідер України. І він зробив те, що зробив Вінстон Черчилль у Великій Британії під час Другої світової війни - призупинив вибори під час війни. І наше завдання - бути з українцями, підтримувати українців, підтримувати їх у їхній боротьбі. І якщо вони вирішать вести переговори, також підтримати їх у переговорах".

За його словами, безпекові інтереси Європи і Америки задовольняються припиненням війни в Україні і сильним, об'єднаним НАТО. Цей аргумент британська сторона обговорює та продовжить обговорювати з американцями, додав міністр.

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Гілі обіцяє підтримувати Україну на полі бою і за столом переговорів, однак закликав не "забігати наперед" у питання відправлення миротворчих сил, оскільки офіційні переговори про припинення війни ще не розпочалися.

"Наш прем'єр-міністр взяв на себе зобов'язання, що якщо ми досягнемо припинення вогню, будуть потрібні гарантії безпеки, і Британія готова відігравати в цьому повну роль, і ми ведемо деякі детальні дискусії про те, що може знадобитися, але я, звичайно, не збираюся повідомляти вам жодних деталей, які зроблять президента Путіна мудрішим".

Заяви Трампа про Зеленського

Як відомо, президент США зробив низку критичних заяв на адресу президента України, назвавши Зеленського "диктатором без виборів". Він звинуватив його у відмові проводити демократичні вибори під час дії воєнного стану, а також заявив, що той має рейтинг у 4%.

У відповідь Зеленський відкинув звинувачення Трампа, наголосивши, що такі твердження базуються на російській дезінформації.

Ці заяви Трампа викликали занепокоєння серед європейських союзників та в самому Конгресі США, де представники обох партій засудили його висловлювання.

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