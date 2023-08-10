Наразі Білий дім консультується з Україною та Конгресом.

У Державному департаменті США заявили, що гарантії безпеки України будуть зафіксовані таким чином, аби пережити будь-якого американського президента.

Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер, коли у нього спитали щодо заяв 45-го президента Дональда Трампа. Той регулярно критикує допомогу Україні та обіцяє за добу після обрання завершити війну .

"Потрібно укласти довгострокові угоди про безпеку, які переживуть будь-яку адміністрацію, будь-який уряд — як тут, у США, так і серед наших союзників та партнерів, які підписалися на такі самі довгострокові зобов'язання", — наголосив Міллер.

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За словами посадовця, наразі триває обговорення гарантій з Україною та Конгресом, щоб зрозуміти довгострокову структуру фінансування.

Війна в Україні - роль США

Як раніше повідомляв УНІАН, з початку повномасштабної війни США надали Україні $66,2 мільярда: $43,1 млрд - військової допомоги, $20,5 млрд - економічної та $2,6 млрд - гуманітарної. Це найбільший обсяг підтримки, яка надавалася Штатами будь-якій іншій країні світу з часів плану Маршала.

У липні повідомлялося, що Трамп вимагає від Конгресу США припинити військову допомогу Україні.

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