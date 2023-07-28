Його посіпаки мали знищити файли, що можуть бути доказами у справі.

45-му президента США Дональду Трампу висунули нові звинувачення у справі про незаконне зберігання секретних документів, повідомляє Sky News.

Прокурори звинувачують Трампа в тому, що він попросив зі свого камердинера Уолта Науту та менеджера з нерухомості Карлоса Де Олівейру знищити файли, що можуть бути доказами у справі.

В обвинувальному висновку стверджується, після того, як слідчі ФБР і Міністерства юстиції відвідали його в червні минулого року, щоб забрати секретні документи, які він взяв із собою після того, як залишив Білий дім, колишній президент США попросив своїх підлеглих видалити записи з камер відеоспостереження. На записах, як заявили прокурори, було зафіксовано, як Наута переміщує ящики з документами в сховище та виносить їх із нього, в тому числі за день до візиту ФБР.

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Де Олівейра, за версією слідства, сказав іншому співробітнику, що потрібно видалити сервер із записами безпеки. Коли співробітник сказав, що не знає, як це зробити, і не впевнений, що має на це право, Де Олівейра нібито запитав: "Що ми будемо робити?".

Після того, як з'явилися нові пункти звинувачення, Тамп сказав Fox News, що його "переслідують".

Справа проти Трампа щодо секретних документів - це треба знати

10 червня прокурори оприлюднили обвинувальний висновок щодо 45-го президента США Дональда Трампа у новій справі.

За версією слідства, Тармп забрав до свого маєтка в Мар-а-Лаго безліч файлів і документів, які залишилися у нього з часів його перебування на посаді президента. Серед цих документів були й дуже конфіденційні. Загалом екс-президента звинувачують за чотирма десятками пунктів.

На своє виправдання Трамп сказав, що причиною зберігання секретних документів було те, що вони перемішалися з його особистими речима, а на те, щоб розібрати коробки, потрібен час.

Суд у справі розпочнеться у травні 2024 року, за лічені місяці до виборів у Сполучених Штатах.

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