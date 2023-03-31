Це перший подібний випадок в американській історії,

Велике журі присяжних суду Манхеттена висунуло звинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу. Це перший випадок в історії Штатів, коли нинішній або колишній президент зіткнувся з кримінальними звинуваченнями.

Як повідомляє CNN, обвинувальний акт буде оголошено найближчими днями. Видання наголошує, що окружна прокуратура Манхеттена розслідувала справу щодо Трампа у зв'язку з його ймовірною роллю в схемі виплати за мовчання і приховування фактів, пов'язаних із зіркою фільмів для дорослих Стормі Деніелс перед президентськими виборами 2016 року.

Офіс окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга має звʼязатися з адвокатами Трампа, щоб обговорити його здачу для пред'явлення звинувачення.

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"Це рішення, безумовно, сколихне всю країну, штовхнувши американську політичну систему, яка ніколи не бачила жодного з її колишніх лідерів, якому висунули кримінальні звинувачення, ще й під час повторного балотування у президенти, у незвідані води", – зазначає видання.

Справи проти Трампа: що відомо

У січні 2023 року суд Нью-Йорка оштрафував компанії Дональда Трампа за податкове шахрайство. Сума штрафу становила 1,6 млн доларів, що є максимальним покаранням за подібний злочин.

18 березня Трамп заявив, що окружна прокурора Манхеттена найближчим часом висуне йому звинувачення та заарештує. Через це він закликав людей вийти на протести.

Двома днями пізніше CNN повідомляло, що Трампу можуть пред'явити звинувачення в рекеті і заколоті під час виборів президента США у 2022 році. Зазначається, що звинувачення у цій справі колишньому президентові США можуть пред'явити протягом найближчих місцяців.

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