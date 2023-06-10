Мін'юст США опублікував обвинувальний висновок у справі про незаконне зберігання секретних документів, яке розслідують щодо колишнього президента США Дональда Трампа.

У США федеральні прокурори оприлюднили обвинувальний висновок у справі про секретні документи, знайдених у резиденції Дональда Трампа.

Екс-президенту США пред'явлені звинувачення за 37 пунктами, пише The New York Times з посиланням на матеріали сторони обвинувачення.

Секретні документи, знайдені у Трампа, містили відомості про американські ядерні програми. Звинувачення проти Трампа передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 20 років, але при цьому не забороняють йому займати державні посади.

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Мін'юст США опублікував обвинувальний висновок у справі про незаконне зберігання секретних документів, яке розслідують щодо колишнього президента США Дональда Трампа.

Згідно зі звинуваченням, Трамп зберігав у своїй резиденції Мар-а-Лаго у Флориді документи з інформацією про ядерні програми США, потенційні вразливості Вашингтона і його союзників у разі нападу, доповіді Пентагону і розвідки.

Мар-а-Лаго не тільки є резиденцією Трампа, але й діє як клуб, де проводяться заходи для багатьох гостей. Незважаючи на це і на секретний характер документів, коробки з ними зберігалися без належної охорони і фактично в публічному доступі -в тому числі у вбиральні і на сцені банкетного залу, говориться в обвинувальному висновку.

Справа проти Трампа - деталі

Колишньому президенту Дональду Трампу висунути обвинувачення у розслідуванні щодо секретних документів. Це знаменує собою перший випадок в історії США, коли колишньому президенту пред'явлені федеральні звинувачення.

Водночас сам Трамп стверджує, що всі розслідування намагаються зупинити його політично. Він наполягає, що жодні кримінальні звинувачення не зупинять його кампанію 2024 року.