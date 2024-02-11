Трамп ставить у небезпечне становище не лише країни Європи, але також саму Америку, кажуть офіційні особи.

У керівництві НАТО та Євросоюзу обурені заявою Дональда Трампа про те, що він дозволить Росії напасти на країни НАТО, які мало витрачають на оборону. Як пише Politico, свої реакції вже озвучили офіційні особи по обидва боки Атлантики.

"Будь-які припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підривають всю нашу безпеку, включаючи безпеку США, і піддають підвищеному ризику американських і європейських солдатів", – заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Розкритикував Трампа і чинний президент Європейської ради (головний орган управління ЄС) Шарль Мішель.

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"Нерозважливі заяви щодо безпеки НАТО та солідарністі за статтею 5 (яка зобов'язує членів альянсу захищати одне одного від зовнішньої агресії - УНІАН) служать лише інтересам Путіна. Вони не приносять світові більше безпеки чи миру", – заявив він.

У Демократичній партії США теж обурені заявами Трампа, що ставлять під сумнів надійність Америки як військового союзника.

"Трамп хвалився, що заохочував би Росію "робити все, що вони хочуть" з нашими союзниками по НАТО, якщо вони не витрачатимуть достатньо на оборону. Він більше зацікавлений у тому, щоб звеличити себе та догодити Путіну, ніж захистити наших союзників", – заявив демократ від Каліфорнії Адам Шифф.

Що саме сказав Трамп

Під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні кандидат в президенти США заявив, що НАТО було "розгромлене", поки він не прийшов у Білий дім і не змусив членів альянсу "платити".

Він також сказав, що лідер однієї з європейських країн запитав у нього, чи будуть США захищати його країну в разі нападу Росії. На це Трамп, за його ж власними словами, відповів, що "скаже Росії робити все, що вони хочуть" з країнами, які недостатньо витрачають на свою оборону.

На цю заяву вже відреагували зокрема і в адміністрації Байдена. Речник Білого дому Ендрю Бейтс назвав слова Трампа "жахливими та безпідставними", підкреслюючи, що подібне "заохочення вторгнень з боку вбивчих режимів" несе пряму загрозу національній безпеці США.

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