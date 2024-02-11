Такі слова - пряма загроза національній безпеці США.

Білий дім оприлюднив жорстку відповідь на заяву колишнього президента США Дональда Трампа про те, що Росія у теорії може нищити інші держави, якщо ті не виконують своїх фінансових зобов'язань.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс назвав слова Трампа "жахливими та безпідставними", підкреслюючи, що подібне "заохочення вторгнень з боку вбивчих режимів" несе пряму загрозу національній безпеці США, цитує агентство Bloomberg.

"Заохочування вторгнень наших найближчих союзників з боку вбивчих режимів є жахливим і безпідставним - і це ставить під загрозу національну безпеку США, глобальну стабільність і нашу економіку", – сказав Бейтс.

Що саме заявив Трамп

Під час передвиборчого мітингу в Південній Кароліні 10 лютого Трамп сказав, що Організація Північноатлантичного договору (НАТО) була "розгромлена", поки він не прийшов і не змусив членів "платити".

Він також стверджував, що на невизначеному засіданні НАТО один з європейських лідерів запитав, чи захистять США країни, які не виконують своїх фінансових зобов'язань. За словами Трампа, він відповів, що скаже Росії робити "все, що вони хочуть" з такими країнами.

"Ви не заплатили, ви порушники? Ні, я б не захищав вас. Насправді, я б заохочував їх робити все, що вони, чорт забирай, хочуть. Ви повинні платити. Ви повинні оплатити свої рахунки", - заявив Трамп.

Трамп розкритикував фінансову допомогу Україні

Крім того, Дональд Трамп розкритикував фінансову допомогу Сполучених Штатів для України, Ізраїлю та Тайваню. Він вважає, що гроші повинні даватися у борг, а не надаватися просто так. Політик вважає, що зараз Америка "шиє себе в дурні", надаючи таку допомогу.

Як відомо, 9 лютого Сенат США проголосував за розгляд пакета фінансування на суму 95,3 мільярда доларів. Йшлося про гроші для України, Ізраїлю та інших пріоритетних питань нацбезпеки. Схоже, таке рішення не до душі Трампу.

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