За словами президента США, для вирішення конфлікту потрібно залучити обидві сторони.

Україна може не вижити в будь-якому випадку. Про це заявив президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістки Fox News про те, чи зможе він змиритися з тим, що Україна без підтримки США може не вижити.

"Ну, вона й так може не вижити, але з Росією у нас є слабкі місця. Знаєте, тут потрібні двоє", - наголосив він.

Після цього Трамп повторив свої слова про те, що цієї війни взагалі не мало бути, однак тепер США "застрягли в цьому безладі".

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Останні заяви Трампа щодо війни в Україні

Також президент США Дональд Трамп заявив, що був жорсткішим до Росії, ніж будь-хто у світі. Водночас він вкотре наголосив, що український лідер Володимир Зеленський не вдячний за те, що зробили для його країни США.

Крім того, Трамп зазначив, якщо Україна не хоче покласти край війні, то США підуть звідти. За його словами, він "має знати", що українці "хочуть домовитися" про мир.

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