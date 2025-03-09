Україні буде важко планувати операції проти Росії та прогнозувати атаки на мирні міста без розвідувальних даних від США.

Рішення президента Дональда Трампа про припинення передачі розвідувальних даних вдарило по здатності України контролювати ситуацію на полі бою, залишивши її без можливості відстежувати масштабні пересування російських військ і підвищуючи вразливість до авіаударів, пише Business Insider.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив у коментарі виданню, що припинення США обміну розвідданими та обмеження доступу до супутникових знімків можуть суттєво послабити захист країни від російських ракетних атак. Це рішення також ускладнює відстеження переміщень російських військ і техніки.

Можливість своєчасно виявляти зміни в розташуванні сил противника має вирішальне значення для побудови оборони. Розвідувальні дані та супутникові знімки також необхідні для завдання точкових ударів у глибокому тилу ворога.

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Раніше цього тижня офіційні представники США підтвердили, що Вашингтон припинив передавати розвіддані Києву. Це рішення було прийнято після того, як Трамп призупинив постачання військової допомоги Україні після суперечливої зустрічі в Овальному кабінеті з президентом Володимиром Зеленським.

У п'ятницю адміністрація Трампа також заблокувала доступ українських акаунтів до супутникових знімків. Американська компанія Maxar, яка надавала ці дані Києву, підтвердила, що це рішення безпосередньо вплинуло на її діяльність.

"Розвіддані - одна з найважливіших речей, які Україна отримала від Сполучених Штатів", - сказав Рахманін.

Він також наголосив, що "найболючішим питанням" для Києва є втрата доступу до супутникових знімків:

"Це створює проблеми, зокрема в отриманні інформації про ракетні атаки. Це значно послаблює можливості системи ППО. Сполучені Штати надали інформацію, отриману із супутників, включаючи дані Maxar.

Критичне значення

Компанія Maxar має контракт із системою Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD), яка дозволяє передавати комерційні супутникові знімки США союзникам та партнерам. В Maxar заявили, що уряд США тимчасово обмежив українські акаунти в GEGD.

Національне агентство геопросторової розвідки, яке входить до складу Міністерства оборони США, підтвердило цей крок, заявивши, що він здійснений за розпорядженням адміністрації Трампа.

Для України доступ до супутникових даних має критичне значення, оскільки вони використовуються для планування ударів, моніторингу російської військової активності та оцінки руйнувань інфраструктури. Водночас вони забезпечують міжнародну спільноту унікальними візуальними доказами того, що відбувається на полі бою.

Хоча масштаби призупинення військової допомоги та розвідобміну з боку США залишаються незрозумілими, українські законодавці та урядовці, зокрема Рахманін, висловлюють сподівання, що український оборонний сектор та європейські партнери зможуть компенсувати деякі втрати.

Раніше радник Зеленського Михайло Подоляк зазначив у коментарі BI, що скорочення американської допомоги може найбільше вплинути на протиповітряну оборону країни. Через нестачу ракет-перехоплювачів та обмеження розвідувальних можливостей українські міста можуть стати ще більш вразливими до російських атак.

"Обмеження на розвідку є особливо проблематичним у протидії ракетним атакам, моніторингу Чорного та Азовського морів, а також відстеження переміщень військ і техніки в глибині російської території", – підкреслив Рахманін.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни застерігають, що Кремль, ймовірно, скористається цими обмеженнями, посиливши удари по українських містах. За офіційними даними, у ніч на суботу російські атаки забрали життя щонайменше 20 осіб.

"Що стосується операцій на передовій і прифронтовій лінії, ми все ще можемо впоратися без підтримки США, але для більш стратегічних зусиль їхня роль залишається вирішальною", - підсумував Рахманін.

Зупинка допомоги від США: останні новини

Як писав УНІАН, зупинка американської допомоги Україні вплине на здатність Сил оборони збивати російські ракети і завдавати ударів по російських військах в їхньому тилу. В меншій мірі постраждає система боротьби з дронами, бо вона менше залежить від допомоги від союзників.

Також ми розповідали, що рішення Трампа призупинити передачу розвідувальної інформації Україні, ймовірно, вже зіграло на руку росіянам в межах їхніх зусиль в Курській області. Україна втратила там сотні бійців і ризикує втратити увесь плацдарм.

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