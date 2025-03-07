При цьому Трамп упевнений, що Росія, яка постійно атакує Україну, хоче миру.

Незважаючи на те, що РФ продовжує атакувати Україну, США не мають наміру відновлювати допомогу Києву, поки не переконаються, що українці хочуть миру. І взагалі США можуть самоусунутися від цього конфлікту. Про це заявив президент Дональд Трамп на брифінгу в Білому домі.

Так, на запитання журналіста, чи не слід відновити військову допомогу Україні, якщо вже Росія завдає ударів, Трамп заявив, що "має знати", що українці "хочуть домовитися" про мир.

"Я не знаю, чи хочуть вони покласти край війні. Якщо вони не хочуть покласти край війні, ми підемо звідти. І я роблю це (мабуть, ідеться про зупинення допомоги Україні - УНІАН), щоб зупинити війну. Це важливіше за все інше. (...) Я спостерігав за тим, що відбувається в Європі протягом останнього тижня або близько того. Це може закінчитися Третьою світовою війною, якщо ми не владнаємо це", - заявив він.

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На думку Трампа, європейські країни не знають, як закінчити війну в Україні. Президент США запевнив, що вже він точно знає, що для цього потрібно.

"У мене завжди були хороші стосунки з Путіним. І, знаєте, він хоче закінчити війну. І я думаю, що він буде більш поступливим, ніж повинен бути. І це дуже добре. Це була війна, яка не повинна була початися. Я говорив про це з Володимиром. Україна була завжди в центрі його уваги, але він нізащо не хотів туди йти. Він знав, що будуть наслідки. Але війна все-таки почалася", - заявив Трамп.

Інші заяви Трампа

Як писав УНІАН, Трамп заявив, що йому складніше працювати з Україною, ніж з Росією, оскільки у Києва "немає козирів". При цьому американський лідер констатував, що Росія зараз бомбить Україну, але він все одно вірить словам Путіна про прагнення до миру.

Однак незадовго до цієї заяви Трамп опублікував пост у соцмережі, в якому закликав Москву негайно піти на переговори і пригрозив новим економічним ударом. Зокрема він заявив, що може запровадити нові санкції та мита.

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