За словами президента США, до Росії ставилися вороже, що і могло призвести до війни.

Президент США Дональд Трамп вважає, що ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж він. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, передає The Independent.

"Я думаю, що я був дуже жорстким щодо Росії. Жорсткіше, ніж будь-хто коли-небудь був до Росії, якщо ви подумаєте про це. Перш за все, у нас була містифікація "Росія, Росія, Росія", яка була дуже поганою річчю, яка могла призвести до війни", - підкреслив президент США.

Також Трамп наголосив, що не вважає президента України Володимира Зеленського вдячним. За словами американського лідера, Зеленський "розумний хлопець, і він жорсткий хлопець, і він забрав гроші з цієї країни у Байдена, як цукерку у дитини".

"Я не думаю, що він вдячний", - додав Трамп.

Водночас під час інтерв'ю політик підкреслив, що США ставляться однаково як до Ізраїлю, так і до України. Проте він зауважив, що ці конфлікти "дуже різні", адже Близький Схід завжди був під ударом.

Політика Трампа щодо України - останні новини

Раніше видання Business Insider писало, що Дональд Трамп забрав в України одну з "найважливіших речей" від США. За словам журналістів, рішення президента США припинити передачу розвідувальних даних вдарило по здатності України контролювати ситуацію на полі бою та залишило її без можливості відстежувати масштабні пересування російських військ.

Також CNN повідомило, що Трамп зупинив доступ України до комерційних супутникових знімків Maxar. Відомо, що українські військові давно використовують ці знімки для відстеження переміщень російських військ, оцінки місцевості та допомоги в плануванні військових операцій.

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