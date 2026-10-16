Омивається океаном з чотирьох боків: Трамп зробив нову заяву про Крим

Трамп назвав Крим найціннішою територією України.

Нинішній президент США Дональд Трамп звинуватив колишнього американського президента Барака Обаму у тому, що саме через нього Україна втратила півострів Крим.

"Це почалося тоді, коли Барак Обама дозволив їм віддати Крим. Крим – це найбільш цінна частина України", – поділився думкою Трамп в інтервʼю Newsmax.

При цьому американський президент зробив чергову географічну помилку, заявивши, що тимчасово окупований український півострів омивається океаном:

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"Він омивається океаном з чотирьох сторін. Це дуже гарна земля. Я забудовник. Я знаю... я точно розуміюся на хорошій землі".

Зазначимо, що в цьому ж інтервʼю президент США вчергове звинуватив Зеленського у тому, що він не готовий домовлятися з Кремлем. Також Трамп заявив, що мирна угода між Україною та РФ буде украдатися без участі Зеленського.

Проблеми Трампа з географією

Це не перша помилкова географічна заява президента США Дональда Трампа. У серпні 2025 року він заявляв, що Крим за розмірами майже такий самий, як американський штат Техас. Однак площа штату Техас складає понад 695 000 квадратних кілометрів, а Криму – 27 000 кв. км. Тоді він також заявляв, що Крим омивається океаном.

Зазначимо, що відомий український лікар, педіатр Євген Комаровський раніше заявляв, що президент США має чіткі ознаки деменції. Однак сам Трамп не визнає наявності жодних проблем зі здоров'ям.

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