Президент США порівняв за розмірами український півострів з американським Техасом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що якби Росія анексувала український Крим за його правління, то про нього ЗМІ розповідали б наступні 20 років, але це сталося за президентства Барака Обами, тож про це нібито ніхто не говорить. Трампа цитує Clash Report.

"Якби я віддав ту землю, я був би на першій сторінці кожної газети протягом наступних 20 років. Коли Обама віддав її, про це навіть не говорить", - сказав очільник Білого дому.

Крім того, він порівняв український півострів з американським штатом Техас, зазначивши, що "Крим за розмірами близький до Техасу".

Проте, як відомо, площа Техасу становить понад 695 000 квадратних кілометрів, а Криму - 27 000 кв. км, тобто американський штат у багато разів переважає за площею український півострів.

"Він чудовий. Ця величезна ділянка суші, що витягнулася прямо в океан, прямо в Чорне море, така красива. Я маю на увазі, він такий гарний", - додав Трамп про Крим.

Останні заяви Дональда Трампа щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, президент США припустив, що є хороші шанси щодо закінчення війни в Україні. Хоча, на його думку, завершити її доволі складно, але він налаштований оптимістично. Трамп додав, що закінчив вже шість воєн, і йому подобається їх зупиняти. Також президент США відзначив, що у нього добрі стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, і вважає, що "завжди добре, коли дві ядерні держави ладнають між собою".

Також він повідомив, що президент України Володимир Зеленський і Путін "у процесі" організації зустрічі. Трамп наголосив на важливості прямого діалогу між лідерами після своїх окремих зустрічей з обома. "Вони в процесі організації, але ми повинні зупинити вбивства, це занадто багато вбивств", – сказав очільник Білого дому.

Крім того, коментуючи ймовірні гарантії безпеки, Трамп відкинув відправлення військ США в Україну, але він припустив, що США можуть надати повітряну підтримку. "Коли йдеться про безпеку, [європейці] готові відправляти людей на місця. Ми готові допомагати їм з деякими речами, особливо, ймовірно, повітрям", - сказав президент Сполучених Штатів.

