Американський президент почав роздавати непрохані поради європейцям.

Президент США Дональд Трамп відреагував на вуличні заворушення у Франції, закликавши країну до закриття кордонів. Відповідну заяву він зробив у соцмережі Truth Social.

"Франція палає! Імміграція людей із зовсім іншого світу – людей, у серцях яких панує ненависть, – зруйнувала цю колись велику країну. Закрийте кордони й візьміть ситуацію під контроль, поки ще не пізно!" - написав американський президент.

Заворушення у Франції

У Франції щонайменше 1800 людей затримали після масових протестів, які супроводжувалися сутичками з поліцією, підпалами та пограбуваннями магазинів. Як повідомляє Associated Press, у демонстраціях по всій країні взяли участь від 550 до 800 тисяч осіб.

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Протести відбулися на тлі невдоволення зростанням вартості життя та незадовільними умовами у школах. До акцій долучилися профспілки, студентські організації й активісти, які прагнуть відродити рух "жовтих жилетів", що виник у 2018 році.

У суботу групи людей у масках підпалювали будівлі та атакували громадські установи в різних містах. У Ліможі вогонь охопив міську ратушу XIX століття: її дах обвалився, а сама споруда зазнала значних пошкоджень. У Марселі протестувальники ненадовго проникли до мерії, а в Ліоні сталася пожежа в туристичному офісі.

За інформацією AP, під час подій одна людина померла від серцевого нападу. Паризька прокуратура розпочала розслідування, однак подробиць не оприлюднила.

На тлі заворушень президент Еммануель Макрон мав провести екстрену нараду з представниками уряду, після чого звернутися до нації. Політичні сили Франції також почали обмінюватися звинуваченнями напередодні президентських виборів, що мають відбутися наступної весни.

Мер Парижа Еммануель Грегуар назвав масштаби руйнувань значними й безпрецедентними та закликав забезпечити безпеку людей, які працюють і ведуть бізнес у місті.

Політика Трампа

Як писав УНІАН, Трамп заявив, що його рішення про скасування санкцій проти Росії є позитивним і корисним не лише для США, а й для світу. Він не уточнив деталей, але підкреслив, що це "дуже хороше рішення". Крім того, президент висловився про війну з Іраном як успішну та назвав США "найдинамічнішою країною у світі".

Натомість Зеленський назвав рішення Трампа про скасування санкцій проти Росії "історичною помилкою", але водночас заявив, що все ще вважає його союзником. Він попередив, що угода США з Кремлем щодо постачання дизельного пального може посилити рішучість Путіна окупувати Україну, не маючи реального впливу на ціни в Америці.

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