Трамп зазначив, що "є тільки одна стратегія" припинення війни.

Обраний президент США Дональд Трамп зробив нову заяву про плани щодо завершення війни в Україні та можливу зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання про свою стратегію припинення війни, Трамп сказав Newsmax: "Ну, є тільки одна стратегія, і все залежить від Путіна. Я не можу уявити, що він у захваті від того, як усе склалося, тому що для нього все теж пішло не зовсім вдало".

Говорячи про майбутню зустріч із Путіним, Трамп не назвав передбачуваних термінів, однак зазначив, що планує зробити це якомога швидше після свого вступу на посаду.

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"Я знаю, що він хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко. Я б зробив це раніше, але... вам потрібно потрапити в офіс. Для деяких речей потрібно бути там", - сказав він.

Команда Трампа про війну в Україні

Раніше конгресмен Майкл Волц, майбутній радник із національної безпеки США, заявив, що підготовка зустрічі Трампа і Путіна вже ведеться.

"Ми ще не визначили точний формат для цього, але ми над цим працюємо. Але я очікую принаймні телефонної розмови в найближчі дні або тижні", - заявив він.

Також Волц заявив, що Україна має посилити мобілізацію, щоб стабілізувати лінію фронту, зокрема, почати мобілізацію 18-річних.

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