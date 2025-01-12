Найближчими днями або тижнями Трамп і Путін проведуть телефонну розмову.

Війна в Україні повинна закінчитися дипломатичними переговорами, але нереалістично очікувати, що росіян вдастся вигнати з усіх окупованих територій. Про це в інтерв’ю ABC News заявив Майкл Волц, радник Дональда Трампа з питань національної безпеки США.

За його словами, аби вести предметні переговори про закінчення війни, Трампу потрібно налагодити прямі контакти з обома сторонами. Зокрема з Кремлем. І підготовка до цієї зустрічі, яка має відбутися "у найближчі місяці", вже ведеться, каже Волц.

"Ми ще не визначили точний формат для цього, але ми над цим працюємо. Але я очікую принаймні телефонної розмови найближчими днями чи тижнями. Щоб це було кроком, з якого ми могли б почати", – сказав Волц.

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Він також висловив сподівання, що Україна та Росія зможуть домовитися про режим припинення вогню на фронті, що могло би стати "неймовірним позитивним кроком з обох сторін" в напрямку безпосередньо мирних переговорів.

"Усі знають, що це (війна – УНІАН) якось має закінчитися дипломатично. Я просто не вважаю реалістичним казати, що ми виженемо кожного росіянина з кожного дюйма української землі, навіть із Криму. Президент Трамп визнав цю реальність, і я думаю, що це був величезний крок. Тепер увесь світ визнає цю реальність", – сказав він.

Волц наголосив, що війну потрібно закінчити, аби вона не затягнула у себе увесь світ, як уже втягнула КНДР.

Війна в Україні: подальші перспективи

Як писав УНІАН, наближений до Офісу президента нардеп Федір Веніславський заявив, що іноземні миротворці теоретично можуть з'явитися в Україні. Але, за його словами, це в більшій мірі залежить від партнерів, і для цього потрібно припинення активних бойових дій на фронті.

Також ми розповідали, що, на думку екс-прем'єра Британії Бориса Джонсона, довгостроковий мир в Україні неможливий без надання Києву членства в НАТО. Політик переконаний, що російське вторгнення зробило членство України в Альянсі моральним і стратегічним імперативом.

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