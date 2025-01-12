Він гарантує забезпечити безпеку обох політиків.

Сербія зацікавлена ​​в тому, щоб зустріч обраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і кремлівського правителя Путіна пройшла на її території.

Із такою заявою виступив президент країни Александар Вучич, передає Euronews. Він вважає Сербію гарним вибором, оскільки вона не входить в Північноатлантичний Альянс чи ОДКБ, а також готова гарантувати повну безпеку обом політикам:

"Оскільки я бачу, що деякі люди пропонують своє місце для зустрічі Путіна і Трампа, я хотів би вперше офіційно сказати, що Сербія зацікавлена ​​бути місцем зустрічі президентів Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки".

Вучич також сказав, що жодна країна не може зрівнятися з Сербією за рівнем підтримки Трампа, а Путін тут все ще "дуже, дуже популярний". "Тому я думаю, що це місце на земній кулі дуже підійде їм обом", - додав президент.

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Зустріч Трампа і Путіна

Як повідомляв УНІАН, в грудні в Російській Федерації повідомили, що вже отримали пропозиції прийняти обоих політиків від декількох країн.

У міністерстві закордонних справ Швейцарії офіційно повідомили, що готові організувати та провести зустріч Путіна і Трампа.

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