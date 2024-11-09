Водночас президент Франції Еммануель Макрон зажадав від Трампа, щоб будь-яка дипломатія з Росією щодо України призвела до реальних поступок з боку Кремля.

Дональд Трамп після перемоги на виборах уже поспілкувався з багатьма лідерами європейських країн, які вітали його з перемогою. Однак, як пише The Wall Street Journal, під час цих телефонних розмов Трамп не робив жодних заяв про Україну.

Так, у середу під час 25-хвилинної розмови президент Франції Еммануель Макрон зажадав від Трампа, щоб будь-яка дипломатія з Росією щодо України призвела до реальних поступок з боку Кремля, зазначають обізнані джерела.

"За словами обізнаних чиновників, Трамп не висловлювався з приводу України, в основному слухав і ставив запитання", - пише WSJ.

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Хоча європейські лідери поспішили привітати Трампа з перемогою, проте за лаштунками панує значна нервозність, пише видання, зазначаючи, що на зустрічі в Будапешті лідери ЄС уперше почали предметне обговорення того, чи зможуть європейські уряди заповнити прогалину, якщо Трамп скоротить допомогу Україні.

Чого Європа очікує від Трампа

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна програє війну, і якщо США в майбутньому припинять підтримку, то Європа не зможе фінансувати оборону України самостійно.

Водночас видання Axios писало, що під час телефонної розмови із Зеленським Трамп запевнив його, що продовжить підтримувати Україну. При цьому, за словами джерел, за відчуттями Зеленського, розмова пройшла добре і не посилила в нього тривожність щодо перемоги Трампа. Як висловився один зі співрозмовників Axios, після бесіди "у Зеленського не залишилося почуття відчаю".

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