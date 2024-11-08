Орбан заявив, що Європа не зможе фінансувати оборону України самостійно без участі США.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна програє війну, і якщо США в майбутньому припинять підтримку, то Європа не зможе фінансувати оборону України самостійно. Про це пише Bloomberg, цитуючи заяву Орбана в ефірі громадського радіо.

Так, прем'єр Угорщини сказав, що нещодавні події підтвердили висновки його дипломатичної місії до Києва, Москви та Пекіну і показали, що Україна програє війну.

"Американці вийдуть із цієї війни. Європа не може фінансувати цю війну самостійно", - заявив Орбан.

Відео дня

Віктор Орбан - новини

Прем'єр Угорщини раніше заявив, що через перемогу Дональда Трампа на виборах у США Європейський союз має виробити нову стратегію дій щодо України. За його словами, такий результат виборів ставить на порядок денний питання про спроможність Європи самостійно продовжувати військову та фінансову допомогу Україні.

7 листопада президент України Володимир Зеленський уперше прибув до Угорщини за час повномасштабної війни Росії проти України. Глава держави прибув на цей саміт на запрошення прем'єр-міністра Угорщини, яка головує в Європейській раді, Віктора Орбана та президента Європейської ради Шарля Мішеля.

Вас також можуть зацікавити новини: