Він наголосив, що будь-яка домовленість має укладатись з залученням Китаю, Індії та Європи.

Обраний президент США Дональд Трамп може спробувати домовитися з правителем РФ Володимиром Путіним про завершення війни проти України, заявив очільник Чехії Петр Павел.

Як пише Aktuality.sk, про це політик заявив під час виступу на відкритті конференції IISS Prague Defence Summit у Празі у п'ятницю. За його словами, така угода буде не в інтересах України та Європи. Водночас Павел наголосив, що допомога західних союзників була не достатньо швидкою, що дозволило окупантам просунутись на фронті.

"Моя точка зору, мабуть, менш політкоректна, але я все одно її скажу. З самого початку ми робили недостатньо. Лише кілька держав - і я пишаюся, що серед них була Чехія - забезпечили Україну всім необхідним і тим, що ми могли їй дати. Але початок військової підтримки був досить повільним, і я чесно кажу, що ця повільна допомога дозволила Росії просунутися українською територією, незважаючи на всі проблеми з командуванням і матеріально-технічним забезпеченням, які вони тоді мали", - сказав президент Чехії.

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Він зазначив, що поставок військової техніки та фінансові допомоги від Заходу було недостатньо для перемоги Україні. В результаті ситуація на фронті зайшла "певною мірою в глухий кут", але тепер вона розвивається на користь росіян. Через це, зауважив Павел, важко спонукати обидві сторони до переговорів.

Як поділився Павел, багато країн чекають на оновлення Білого дому та сподіваються, що Трамп дотримається обіцянки щодо завершення війни в Україні. Однак Сам президент Чехії не вважає це можливим, хоча й переконаний, що новий очільник Штатів спробує укласти угоду з Путіним і докладе зусиль для припинення конфлікту.

За його словами, відповідна домовленість, "ймовірно, не відповідатиме інтересам України чи Європи, оскільки вона, ймовірно, включатиме передачу Росії частини окупованої території України або умову для України, що вона не зможе стати членом НАТО щонайменше 20 років". Павел наполіг, що будь-яка домовленість навіть за умови тимчасових поступок РФ для досягнення дипломатичного розв'язання, має укладатись з залученням Китаю, Індії та Європи.

Завершення війни в Україні

Як повідомляв УНІАН, "мирний план" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може включати вимогу відмовитися від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій.

The Spectator нещодавно писав, що перемога Трампа може означати початок кінця війни в Україні.

Букмекери вже почали приймати ставки, чи закінчить Трамп війну в Україні за 3 місяці.

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