США зупинили продаж боєприпасів союзникам: Трамп назвав причину

Трамп заявив, що поки що "боєприпаси потрібні нам самим".

США упинили продаж боєприпасів союзникам і дозволять їм купувати зброю лише після поповнення власних запасів. Про це президент Сполучених Штатів Дональд Трампзаявив в інтерв’ю телеканалу Newsmax.

Він звинуватив колишнього президента Джо Байдена у передачі Україні великої кількості ракет Patriot і Tomahawk, а також іншої зброї, за яку, за його словами, ніхто не заплатив.

Трамп також нагадав, що вимагав від європейських країн сплатити за зброю, що постачається Києву. Однак зараз, за його словами, США припинили постачання боєприпасів, оскільки вони "потрібні нам самим".

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"Вони платили нам, і ми відправляли їм зброю. Але останнім часом ми просто залишаємо боєприпаси собі, бо вони потрібні нам самим. І коли ми поповнимо їх, справді поповнимо, ми почнемо дозволяти нашим союзникам купувати їх у нас", – додав Трамп.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в України практично не залишилося ракет для Patriot. Як повідомив WP один з чиновників, станом на 7 жовтня залишалося всього 10 ракет; їх було витрачено під час атак. Наразі залишилося лише пара штук.

Інші заяви Трампа

Президент США в інтерв’ю знову засудив удари України по нафтопереробних заводах Росії, назвавши їх "ганьбою", яка підвищує світові ціни на нафту.

Він також розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що "домовитися із Зеленським складніше, ніж із Путіним". Трамп сказав, що Зеленський нібито "не та людина, з якою варто мати справу", і додав, що мирна угода з Росією, якщо вона й буде укладена, то вже без Зеленського.

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