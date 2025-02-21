Американський президент прокоментував переговори з РФ.

Українському президенту Володимиру Зеленському не обов’язково брати особисту участь у переговорах з росіянами щодо закінчення війни. Про це заявив американський президент Дональд Трамп. Цитати з його промови наводить кореспондентка CBS News у Білому домі Дженніфер Якобс.

"Я не думаю, що йому дуже важливо бути на зустрічах", — наводить вона слова Трампа про Зеленського.

За словами Трампа, президента України не запросили на зустріч із росіянами у Саудівській Аравії, "тому що це не було пріоритетом, тому що він так погано працював у переговорах досі".

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Також журналістка наводить цитату, яка свідчить про розчарування Трампа невдачею швидко укласти угоду про українські викопні ресурси.

"Відверто кажучи, я б хотів, щоб він туди не їздив. Це була марна подорож", — сказав Трамп про міністра фінансів США Скотта Бессента, який минулого тижня привозив до Києва американську версію угоди про ресурси.

Переговори про мир з РФ

Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, навіщо була потрібна зустріч з росіянами в Саудівській Аравії. За його словами, там не йшлося про жодні деталі потенційної мирної угоди. Натомість Вашингтон хотів з'ясувати, наскільки серйозно росіяни налаштовані на досягнення миру.

Також ми розповвідали, що Росія може погодитися передати на відбудову свої заморожені активи, але за умови, що частину грошей витратать на відновлення окупованих територій.

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